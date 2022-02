Paula Daza reveló la insólita razón por la que comenzó a usar sus llamativas blusas

Paula Daza se hizo de lo más popular no sólo gracias a los informe Covid que lideraba como exsubsecretaria de Salud Pública.

Además, las blusas que utilizaba en cada jornada se convirtieron en algo tan llamativo para los televidentes que incluso le hicieron una cuenta en Instagram sobre ellas.

Por eso, en conversación con Matilde Burgos para su programa CNN Íntimo, abordaron su gusto por la moda.

Un momento donde Daza reveló la insólita razón por la que comenzó a usar aquella prenda, que luego repletó su clóset.

Paula Daza y las blusas

Así, la pediatra comentó que “en general, nunca me he preocupado mucho de la ropa… fue mi hija la que me dijo esto. Cuando me miraba en la televisión, me decía que aparecía con los ojos muy cansados”.

Y agregó que “me dijo que usara un color más vivo para que me miraran la blusa y no los ojos”.

Por eso, empezó a aparecer con atuendos de lo más alabados, revelando además que “la señora de mi sobrino me ha regalado algunas blusas… además en ese tiempo estaba todo cerrado”.

Finalmente, Paula Daza señaló que, la gran popularidad que alcanzaron sus looks, contribuyeron “a humanizar un poco las relaciones, la pandemia”.