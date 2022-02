“Oportunismo político asqueroso”: José Antonio Neme explotó en ira por crimen de camionero en el norte

No se contuvo. José Antonio Neme hablaba con la madre del camionero asesinado en el norte y no ocultó su ira por los hechos.

Es que en plena entrevista con la progenitora de Byron Castillo, quien falleció tras ser lanzado de un paso nivel en la ruta que une Antofagasta con Mejillones, ella dio un dato que lo indignó.

“Yo me enteré de lo que pasó por redes sociales. El patrón de mi hijo llamó a su señora para contarle lo que pasó, pero a mí nadie se me ha acercado”, dijo la mujer.

Esta situación hizo que el periodista se descompusiera a tal punto que de inmediato le comentara “usted se enteró por redes sociales. Yo prefiero ser cuidadoso, pero le voy a decir que la entiendo y comparto su dolor”.

Neme con todo

Tras esto, el animador aprovechó su vitrina en el Mucho Gusto y lanzó que la situación “me parece impresentable. ¿En qué país estamos viviendo? Con un oportunismo político asqueroso, perdón que lo diga, asqueroso de la izquierda y la derecha, que en manipulado los conceptos para ganar elecciones”.

Luego agregó que “se agotaron de hablar de Chilezuela, fueron a Cúcuta, ofrecieron visas para acá y para allá. Los otros con los DD.HH., que usan el concepto pero lo estiran como un chicle. Cuando el marketing no tiene un bajada real en mejorar la calidad de vida de las personas, pasa lo que le pasa a la señora”.

El periodista indicó que “hoy todos están de vacaciones. Perdón, pero usted que está en su casa, se imagina que usted entra a Twitter y ve que a su hijo de 28 años lo acaban de matar, que lo arrojan de un puente. Yo sé que uno debe guardar compostura, pero uno es ser humano”.

Neme expresó que “la señora Milenka no es una caricatura, es una persona real como yo, como todos. Sientan por un segundo lo que siente esta mujer. Que entra al teléfono y ve, ahí, en redes sociales, que su hijo acaba de fallecer”.

“Y de la forma en que mataron a mi hijo. No les bastó, sino que me lo lanzaron de un puente de 10 metros. A mí no me dejaron ver a mi hijo, me imagino cómo tuvo que haber quedado. No creo que nadie entienda mi dolor”, complementó la madre del camionero.

“No, nadie entiende su dolor”, cerró José Antonio Neme, visiblemente molesto y conmovido con el horrible crimen.