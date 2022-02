Fran García-Huidobro indignó a otro bailarín en Aquí se Baila: se encararon en compleja discusión

Suma y sigue. Fran García-Huidobro gana cada semana más odio como jurado de Aquí se Baila.

Esto porque, tras protagonizar una gran polémica con Darwin Ruz, donde el bailarín anunció que podría llevarla hasta la justicia, ahora otro profesional de la danza se le fue encima.

Una situación que se dio en el último episodio del estelar de Canal 13, donde mostraron las duras palabras de David Sáez, pareja de Blanquita Nieves, contra la actriz.

Un backstage que, tras ser emitido, hizo que se enfrentaran a la hora de su evaluación, momento donde sacaron chispas.

Fran García-Huidobro, la villana de la pista

Así, Sáez expresó en las imágenes tras cámaras que “no puede ser que perdamos porque ella quería ver algo que nosotros no queríamos mostrar, nos gustaría perder porque lo que hicimos estuvo mal y no perder por lo que a ella le gustaría haber visto en nosotros, eso es lo que me tiene cansado”.

Y que “no estamos en el año 2010, estamos en el año 2022, las cosas cambiaron, las propuestas artísticas son diferentes, la danza evoluciona. Yo creo que es hora que el jurado empiece a ampliar su concepto artístico”.

Eso hizo que en pantalla Fran lo encarara en una nueva evaluación a su performance. “Señor Sáez las cosas no han cambiado tanto porque si hubieran cambiado tanto Blanquita Nieves no estaría aquí (…) los mismos del 2010 están hoy día en este programa”, lanzó.

Y agregó irónica que “evalúo lo que me gusta y lo que no me gusta según mi opinión… lo que podría hacer es ir a encadenarse a la puerta del canal con las cuatro personas que están hace dos semanas pidiendo que yo me vaya. Tengo la sensación de que no les va a resultar”.

De esta forma, Fran García-Huidobro sumó una nueva controversia en Aquí se Baila, dejando claro que está más Dama de Hierro que nunca.