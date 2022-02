Mirna Schindler se enfrentó a dueño de la ex Fuente Alemana por uso de arma: “¿Es la forma de responder?”

Fue una discusión tensa. Mirna Schindler se enfrentó al dueño de la ex Fuente Alemana por el usar un arma contra las personas que se congregan en Plaza Baquedano y realizan destrozos en el sector, donde se ubica el conocido local.

La periodista hizo un contacto en Tu Día con Carlos Siri, donde le preguntó por este rifle que utilizó y que habría disparado contra la gente apostada en el lugar, como una forma de defender su negocio.

Y ahí le dijo: “¿Es la forma de responder, usando un rifle a postones? ¿Tú estás consciente que se te pasó la mano?”.

Una interrogante que al propietario de la ahora llamada Antigua Fuente no le gustó para nada, enfrascándose en un polémico intercambio.

Mirna Schindler versus Carlos Siri

Así, Siri le contestó “mira, Mirna, yo lo siento, pero no estoy de acuerdo en que se me haya ‘pasado la mano’. Creo que eso nunca debe suceder, pero a uno no tienen que llevarlo al extremo”.

Y le dijo: “Mirna, si usted está encerrada en su casa, quieren a entrar a violarla, tiene una pistola al lado y entran… ¿usted la ocuparía o no?”.

Las palabras hicieron que la conductora señalara “de acuerdo… ¿Pero tú te das cuenta que esto podría haber generado algo más grave para ti mismo, incluso?”.

Siri indicó que “¿qué más grave que lo viste el viernes pasado? Me tiraron extintores al cuerpo”, ante lo que la reportera le manifestó que ahí debía actuar Carabineros. “Pero no estaban. ¿Si no están, qué hago? ¿Dejo que me golpeen y me hagan de todo?”, comentó el comerciante.

Finalmente, Carlos le expresó a la animadora que “yo lo siento. Yo no comparto contigo que yo tenga que dejar que me golpeen y que quede quizás cómo y no disparar el arma si la tengo ahí”.

Y Mirna Schindler cerró el tema mencionando que “yo siempre digo que hay que estar en los zapatos de las personas. […] Sin duda que todos nosotros acá solidarizamos con lo que te ha tocado vivir. Tú llevas mucho tiempo en esto, entonces desde ahí me toca solo plantearte esa pregunta”.