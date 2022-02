“¿Y el anillo pa cuándo?”: La broma que reveló el serio compromiso de Camilo Huerta y Marité Matus

Llevan un buen tiempo de relación. Y ahora, Camilo Huerta expresó las ganas que tiene de casarse con Marité Matus.

El ex Yingo lo dejó más que claro en uno de los últimos capítulos de El Discípulo del Chef, espacio donde ingresó nuevamente.

Y ahí, entre broma y broma, el moreno evidenció las intenciones que tiene en su romance con la ex de Arturo Vidal.

Un compromiso que iría tan en serio que Karen Bejarano, una de sus compañeras en el estelar de cocina de CHV, le lanzó sin filtro alguno “¿el anillo pa cuándo?”, aludiendo con la canción de Jennifer López a su posible enlace con Marité.

Camilo Huerta al altar con Marité

La canción que le dedicó su colega, hizo que Ennio Carota se interesara y le preguntara directamente a Huerta si se iba a casar con su polola.

“Si gano El Discípulo, si usted me hace ganador de este programa, si me orienta bien, me caso”, contestó el moreno, sorprendiendo a todos.

Una respuesta que evidenció que el romance iría tan viento en popa que ya habrían conversado sobre matrimonio.

De hecho, cuando Camilo reingresó al espacio, en una de sus primeras entrevistas dio cuenta de que estaba “enamorado. Estoy feliz, contento, estoy pasándolo bien, por eso vengo con otra onda a trabajar”.

Así, Camilo Huerta podría pedirle muy pronto a Marité Matus que se casen. Eso sí, no podrá tener como motivo coronarse como ganador de El Discípulo del Chef, ya que hace algunas semanas se filtró que las finalistas del programa serían Karen Bejarano, Vanesa Borghi y Daniela Aránguiz, dejándolo fuera.