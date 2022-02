“Veo la vida distinta”: Daniela Castillo recordó a su padre con emotivo mensaje a seis meses de su partida

Hace seis meses, la cantante nacional Daniela Castillo entristeció a sus seguidores tras revelar el lamentable fallecimiento de su padre.

Desde ese momento, las redes han estado pendientes de la ex Fama Contra Fama, siendo algunas fechas puntuales las más emotivas y recordadas por la cantante. Hace unas horas, Castillo utilizó su cuenta de Instagram para recordar a su “papo”, compartiendo una imagen del recuerdo: el día de su matrimonio.

El emotivo mensaje de Daniela Castillo a su padre

“Papo, hoy se cumplen 6 meses desde tu partida de este mundo. Hoy te recuerdo con esta hermosa foto, que no alcanza para describir completamente lo que eras en espíritu, pero sí refleja una parte de tu hermosa esencia como ser humano”, comenzó narrando.

“Tu sonrisa siempre me encantó, tu simpleza frente a la vida, tu alegría y ternura”, continuó detallando Daniela Castillo, revelando que en la actualidad tiene más de una razón para sonreír.

“Aunque tu ausencia me sigue doliendo muchas noches, siento que por fin he vuelto a mí. Hoy simplemente veo la vida distinta, y no quiero perder un segundo más”, indicó.

Bajo la misma, la artista agradeció a su padre por “decirme tantas cosas con tu partida”.

“Jamas lo imaginé. Seguimos conectados…por siempre. Gracias, mi Papo mágico“, finalizó, llenándose rápidamente de mensajes de cariño de parte de sus cercanos y seguidores.

Cabe destacar que, cuando se coronó como ganadora de la primera temporada del estelar de Chilevisión ¿Quién es La Máscara?, la cantante explicó lo que Muñeca significó en su carrera, haciendo énfasis en que el corpóreo le permitió volver a la música, ya que durante su duelo dejó de cantar.