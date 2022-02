“No puedo creer que pensaste eso”: La curiosa confusión de Tom Holland que sacó carcajadas a Mark Wahlberg

Mark Wahlberg y Tom Holland trabajan juntos en Uncharted, película que estrena el 18 de febrero y que está basada en un popular videojuego del mismo nombre.

Hace unos días, los actores estuvieron en el show de espectáculos, Acces Hollywood, contando un particular momento que protagonizaron juntos.

En la instancia, Wahlberg reveló que llevó al joven actor a su hotel después de una reunión y le regaló una pistola de masaje fitness, ante lo que Holland pensó que era un juguete sexual.

“Mark Wahlberg tuvo la amabilidad de darme una pistola de masaje después de que salí de su casa en Los Ángeles y me llevó de regreso a mi hotel“, indicó el protagonista de Spider-Man: No Way Home.

“Estaba confundido sobre qué tipo de pistola de masaje era esta, nunca había visto una antes” explicó para luego agregar que “no te conocía, es Hollywood, bebé. ¿Quién sabe qué va a pasar?“.

Bajo este contexto, Wahlberg explicó que le regaló la pistola de masaje después de que hablaron sobre hacer ejercicio. “No puedo creer que todo el tiempo estuviste pensando eso” bromeó el actor.

Con respecto a la situación, durante la tarde del jueves Wahlberg utilizó sus redes sociales para compartir un video burlándose del malentendido, mostrando cómo se usa la herramienta de masaje Power Plate Pulse.“Señor Tom Holland, esta es una pistola para la recuperación muscular, nada más” describió.

Cabe destacar que en la cinta Uncharted, Holland y Wahlberg interpretan a Nathan Drake y Victor “Sully” Sullivan, respectivamente, quienes se enfrentan a diversas trampas y un robo de arte.