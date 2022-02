“No pudo presentarse”: Karla Constant reveló inesperada renuncia de querido participante en The Covers

Durante la noche de este viernes, Mega emitió un nuevo capítulo de The Covers 2, en el cual abandonaron la competencia dos participantes.

Si bien era parte de la jornada de eliminación, la animadora, Karla Constant, dio a conocer que uno de los miembros del programa debía retirarse por otros motivos ajenos al show.

“Quiero compartir con ustedes un anuncio”, partió explicando.

“El participante de nuestro programa, que ha tributado a Beto Cuevas, lamentablemente no pudo presentarse esta noche para realizar un tributo, debido a un problema de agenda que no pudo resolver”, indicó haciendo referencia a César Sepúlveda.

Asimismo, el actor realizó un video explicando la situación: “Estoy frente a cámara no para compartir, no para cantar, sino para decir adiós”, agregó.

“Tengo compromisos laborales que ya no pueden postergarse y que se están cruzando con esta hermosa experiencia de haber participado en The Covers” contó.

Para finalizar, el artista confesó que “estoy muy feliz, me voy muy contento de todo lo aprendido. La máxima de las gratitudes con el público y jurado. Beto, a ti especialmente, muchas gracias”.

Bajo este contesto, Constant sostuvo que “sabíamos que no querías abandonar esta competencia. Fueron los compromisos los que te dejaron fuera. César al no poder presentarse, queda automáticamente eliminado. Un abrazo enorme para ti”.

Cabe destacar que el otro eliminado de The Covers 2 fue el humorista Memo Bunke, quien explicó que “agradezco que me hayan invitado al programa, agradezco a la gente de maquillaje, a vestuario, al jurado. Pero me voy contento y feliz“.