Bailarín de Aquí se Baila acusó a Fran García-Huidobro de malos tratos: “Que dé la cara”

Ha protagonizado varias de las polémicas de Aquí se Baila. El bailarín Darwin Ruz se ha convertido en uno de los más controvertidos del programa, y ahora sumó un nuevo entuerto nada menos que con Fran García-Huidobro.

El profesional, que partió siendo pareja de Yasmín Valdés y tuvo varios problemas con ella, ahora habría sido reubicado en el estelar como partner de Gianella Marengo.

Sin embargo, una lesión lo dejó fuera, teniendo que ser nuevamente reemplazado en el espacio liderado por Sergio Lagos, lo que generó que la actriz, que es parte del jurado, ironizara con eso durante el último capítulo.

“Esto es el día de la marmota, esto es el primer capítulo, el capítulo 8, el capítulo 11… y en todos los capítulos el protagonista es el Sr. Ruz. Este programa se llama ‘el Sr. Ruz y Aquí se Baila'”, lanzó.

El bailarín versus Fran García-Huidobro

Por esto, varios seguidores de Darwin hicieron eco de estas palabras en sus redes sociales. Y, en su última publicación, una fanática le dijo “eres un excelente bailarín y por salud mental no deberías permitir que producción y el jurado te traten desde el primer día del baile, no sé por qué te tratan tan mal”.

Entonces, el bailarín respondió apuntando a la actriz: “La verdad es que yo tampoco sé por qué la Fran lo está haciendo. Espero que dé la cara y de algún tipo de explicación el por qué del bullying y el mal trato verbal”.

Y agregó que “yo no le he echo nada a nadie ahí y jamás se me ocurriría hacerle un daño así de grande a nadie ni por muy mal que con la persona me lleve. Estoy plop y de verdad que lo encuentro muy delicado. Demasiado”.

De esta forma, el bailarín Darwin Ruz se fue con todo contra Fran García-Huidobro y sus dardos en el programa. ¿Volverá a Aquí se Baila a enfrentarla tras su lesión?