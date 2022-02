Soledad Onetto habló sobre la pérdida de su bebé en el Mucho Gusto: “Ha sido un tiempo súper duro”

Soledad Onetto sorprendió acompañando a José Antonio Neme en la conducción del Mucho Gusto la mañana del martes.

La periodista, que recientemente comunicó la pérdida del bebé que esperaba, regresó así al matinal y a compartir con el conductor, que tuvo cariñosas palabras para ella cuando se supo la triste noticia.

Por eso, apenas la saludó, Neme le preguntó “¿has estado mejor?”, dándole unos minutos para que la rubia se explayara.

Entonces, Sole indicó que “sí, mucho mejor. Estoy con ánimo. Esto es un proceso, es un paso a paso pero fíjate que me ha hecho increíble volver al trabajo”.

Soledad Onetto y su agradecimiento

La conductora de noticias señaló que retomar sus labores fue lo mejor ya que “aquí hay puro amor de todos, de camarógrafos, productores, directores. Bueno, todos me llamaron por teléfono, maquilladores. O sea, el equipo de Mega, para mí, es mi casa, es mi centro, mi motor del profesionalismo, así que la verdad estoy feliz de encontrarme con todos mis amigos en prensa, en producción, en todas partes”.

Neme contestó que “acá, en el Mucho Gusto, te mandamos un saludo ese día, una pequeña reflexión muy sensible pero respetuosa respecto a un momento que es complejo, íntimo y que uno comparte con quien esté más cerca, pero nada. A seguir adelante, mucha luz, para ti y seguir adelante”.

La figura de Mega reflexionó y dijo que “ha sido un tiempo súper duro, es un paso a paso, es un momento muy difícil y muy íntimo, que en este caso es más público porque yo lo conté. Y no tengo problema con haberlo contado, porque estábamos muy felices y llenos de amor. Pero así y todo está la valoración de lo que fue. De ese tiempo maravilloso, de compañía, que generó sólo cosas maravillosas”.

Ante esto, Onetto aprovechó de “agradecer a todos, no solo aquí en mi canal, que es mi casa televisiva, sino que especialmente a las personas que me escribieron y es un dolor compartido por muchos padres y, la verdad es que hemos ido descubriendo con Andrés muchas historias de muchas personas que han pasado por lo mismo y han querido compartir sus sentimientos con nosotros”.

Finalmente, Soledad Onetto manifestó que “a todos ellos les quiero mandar un abrazo enorme, un gran beso y yo creo que cuando uno comparte con otro sus historias las logra procesar y vivirlas de mejor manera. Así que para todas aquellas personas increíbles que me han escrito, que me han llamado por teléfono y que no me conocen, les quiero dar un gran abrazo a nombre de mi familia, de Andrés y de todos nosotros porque sé que es un sentimiento compartido”.