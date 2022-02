“Llegué a grabar y se me comunicó que no continúo”: Panelista de Zona de Estrellas fue duramente despedida

Fue un despido de lo más duro. Mariela Sotomayor, panelista del programa Zona de Estrellas, se enteró casi en vivo de su desvinculación del programa.

La periodista transparentó el hecho en sus redes sociales, donde comunicó que ya no seguiría en el espacio farandulero del cable.

“Queridos amigos, quiero compartir con ustedes que hoy, cuando llegué a grabar el programa Zona de Estrellas de Zona Latina, se me comunicó que ya no continúo en el programa”, publicó.

Una situación que causó sorpresa y suspicacias, ya que sólo hace algunos días en otros paneles de espectáculos se había hablado de que podrían sacarla de pantalla ante el regreso de la reportera Cecilia Gutiérrez.

Zona de Estrellas y el adiós

Así, Mariela indicó en su cuenta de Instagram que “como no pude despedirme de ustedes en el espacio, lo quise hacer aquí, gracias por haberme permitido acompañarlos en sus casas cada noche”.

E indicó que agradecía “al tremendo equipo detrás de este programa, que se saca realmente la cresta, son la mayoría gente muy joven y talentosa, a quienes espero que la vida les tenga preparadas grandes oportunidades, porque se lo merecen”.

Finalmente, la periodista manifestó que “la vida me tiene preparados otros desafíos laborales y personales con los que hoy tengo que lidiar y eso es lo que haré”.

En tanto, hace sólo algunos días, en el espacio Qué te lo Digo, conducido por Sergio Rojas y Hugo Valencia, adelantaron que Mariela no se llevaba nada de bien con Cecilia Gutiérrez, también panelista del espacio y que estaría por retornar de su post natal.

“Inicialmente, las dos no deberían toparse, aparte que existe el antecedente que no se tragan ni con sapolio, entonces lo que debiese suceder es que llegue la Cecilia y salga Mariela, pero desconozco el tipo de contrato que tiene Mariela, lo que sí sé es que las dos no se soportan, no sería grato trabajar juntas”, manifestó Rojas.

Una situación a la que se habría sumado varios conflictos que Mariela Sotomayor habría tenido con Vasco Moulian, otro miembro del programa, antecedentes que habrían precipitado su salida de Zona de Estrellas.