Iván Arenas y su análisis sobre polémica rutina de Locos del Humor: “Los límites los pone uno”

Hace unos días, los Locos del Humor encendieron la polémica tras una rutina realizada en Semana de Río Bueno, región de Los Ríos: un espectáculo que se llenó de críticas tras ser tildado de contener chistes machistas, homofóbicos y xenófobos.

“Queremos pedir en forma abierta, clara y sin rodeos, disculpas públicas a la comunidad, a todas las mujeres, a la municipalidad y a su alcaldesa, quienes confiaron en nuestro trabajo” expresaba parte del comunicado.

El punto de vista de Iván Arenas

Para analizar la situación, el programa Hola Chile invitó a Iván Arenas, icónico Profesor Rossa, para que entregara su opinión sobre la rutina.

“Todas las cosas pueden parecer interpretativas, dependiendo de quién lo haga y el receptor también. El humor ha estado toda la vida, y ahora tenemos que ver qué humor se ve hoy en día”, comenzó afirmando.

“Hace 20 años atrás hablabas del ‘pelao’, el ‘tuerto’, el ‘cojo’, era normal decirlo y todos se reían, pero esto evoluciona”, agregó.

Junto con lo anterior, Arenas advirtió que “perdónenme, y aquí me voy a echar gente encima, pero todo depende de quién lo cuente, dónde lo cuente y cómo lo cuente, la forma es muy importante”.

Asimismo, Arenas aclaró que “no estoy defendiendo a nadie, y ni tampoco ataco, pero si analizamos una palabra, ‘huevón’, antiguamente era un alegato y era considerado grosero, hoy está en la RAE y le da una traducción como amigo.

Bajo este contexto, el actor explicó que “Los límites, y no tan solo en el humor, en la ética, moral, profesionalismo, lo coloca uno. No me la voy a sacar con ‘a mí me contrataron, no me dijeron nada’, uno pone los límites.

“Estamos analizando una rutina, en la que no estamos de acuerdo, y en donde el límite se lo pusieron ellos, el criterio y la ética, es de ellos. Ahí está el error. Estamos todos de acuerdo en que no se puede hacer una rutina así, porque vuelvo a insistir, el error es de ellos”, finalizó.