“Me levantaron”: Naya Fácil desclasificó singular anécdota en concierto de Bad Bunny

Naya Fácil está en llamas desde que Bad Bunny anunció su regreso a nuestro país de la mano de su nuevo tour mundial.

La influencer siempre se ha declarado fanática del Conejo Malo y por eso, apenas se enteró de la noticia, lo comentó en sus redes sociales.

Sin embargo, su alegría no fue lo único que manifestó, ya que además la joven reveló una peculiar anécdota con el cantante.

Una que vivió la última vez que Benito, nombre real del artista, visitó Chile, antes del Covid-19 y la pandemia.

Naya Fácil y su amor por Bad Bunny

Naya relató en sus historias de Instagram que, en el concierto al que fue a ver al intérprete de temas como Dakiti y Yonaguni, vivió una curiosa situación.

“Yo lo fui a ver la última vez… estuve al lado del escenario, cuando sonó Callaíta me puse a llorar. Y teníamos un plan…“, reveló.

Y agregó que “dije ‘me voy a subir al escenario’. Y no pude, me puse a llorar, me levantaron…con decirles que cuando dejé de llorar, Bad Bunny ya se había ido”.

Por eso, ante ese fallido intento de acercarse a su ídolo, la joven señaló que lo intentará nuevamente en el concierto programado para octubre de 2022.

“Voy, voy, voy… ojalá alcanzar entradas para estar en primera fila… Y ésta vez me voy a mandar a hacer colaless, sostenes, polera, cintillo, todo de Bad Bunny. Voy a comprarme la entrada más cerca de él, donde lo pueda ver”, anunció.

De esta forma, Naya Fácil dejó claro que se la jugará para ver al cantante en su próxima fecha en Chile. ¿Intentará subirse al escenario nuevamente?