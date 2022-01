A los 37 años murió Gaspard Ulliel, actor de “Moon Knight”, la próxima serie de Marvel

Este miércoles se informó la muerte de Gaspard Ulliel, actor francés de 37 años que recientemente había trabajado en la próxima serie de Marvel, Moon Knight. Además tuvo destacadas participaciones en Saint Laurent y Hannibal: El Origen del Mal.

Según los reportes de medios internacionales, su fallecimiento llega un día después de haber sufrido un grave accidente de esquí. La cadena BFM TV detalló que el intérprete se encontraba “hospitalizado en estado de máxima gravedad”.

La familia informó que mientras practicaba de la actividad invernal, en una pista de La Rosière (Montvalezan, Francia), chocó contra esquiador. La violenta colisión le provocó un traumatismo craneoencefálico severo.

Tras lo sucedido, fue trasladado de urgencia por un helicóptero al Hospital Universitario Grenoble-Alpes y a pesar de los esfuerzos médicos, no se pudo salvar la vida del artista.

Esta situación generó revuelo en el país a tal nivel de que el primer ministro de Francia, Jean Castex, utilizó su cuenta de Twitter para referirse al tema. “Gaspard Ulliel creció con el cine y el cine creció con él. Se amaban con locura (…) Hemos perdido un actor francés”, fue parte de lo que escribió el político.

Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s'aimaient éperdument.

C'est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard.

Nous perdons un acteur français. pic.twitter.com/pAi7Do3FIU

— Jean Castex (@JeanCASTEX) January 19, 2022