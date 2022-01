José Antonio Neme indignado con el cierre de pasajes: “¿Le entregarán un rifle para que se defiendan?”

No le gustó. José Antonio Neme se fue con todo en el Mucho Gusto contra la iniciativa del llamado cierre de calles y pasajes.

El periodista criticó la medida y lanzó sus dardos contra el gobierno desde su tribuna en el programa matinal de Mega.

“La gente no puede seguir viviendo con gran cantidad de vértigo. Que la alarma, que la reja, que la luz, que te ponen un policía. Oye, por favor, esto deben ser las excepciones, no la regla. No podemos vivir en barrios que la regla es el delito y la excepción es la paz, ¿qué nos está pasando? Por dios”, lanzó.

Muy molesto, el periodista soltó todo lo que pensaba y cuál era su visión respecto al proyecto promulgado por Sebastián Piñera en La Moneda.

Neme se desahogó

Así, la figura del canal de Vicuña Mackenna explicó que “si yo quiero poner una reja, está bien. Yo no estoy en contra del cierre de calles, me parece una buena idea que el Gobierno haya complementado una ley, pero eso tiene que ver con la calidad de vida y la decisión de cada comunidad de cómo quiere vivir”.

Luego, agregó que si bien estos cierres podrían ayudar a la seguridad vecinal, no deberían “ser la solución del portonazo“.

El reportero expresó que “estamos leyendo al revés. Entonces, ¿qué va a venir después? Ya, se puso el portón, se puso la reja, se puso el lomo de toro. ¿Qué vendrá después? ¿Le entregarán un rifle para que se defiendan? Al final vamos a terminar en ese escenario”.

De esta forma, José Antonio Neme planteó su opinión respecto a una iniciativa que si bien podría ayudar, claramente para él no es la solución para frenar la delincuencia en los barrios.