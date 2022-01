¿Se rompió la amistad? Sergio Rojas aclaró qué pasó con Daniel Fuenzalida tras su salida de Me Late

No sigue en Me Late. Sergio Rojas anunció hace algunos días que no llegó a acuerdo con Daniel Fuenzalida para continuar en el programa vespertino de TV+.

Una situación que causó extrañeza entre sus fanáticos sobre todo porque el periodista y el animador siempre se han mostrado bastante cercanos.

Por eso, en su live Qué Te lo Digo, su compañero Hugo Valencia le preguntó qué había pasado con su amistad con el también locutor de Radioactiva.

Sobre todo luego de que Rojas indicara que contaría “su verdad” al respecto, lo que de una hizo pensar en una posible pelea.

Sergio Rojas y su adiós a Me Late

El reportero partió aclarando por qué no continuaría en el espacio de la tarde, pero sí en el Me Late Prime.

“Cuando partí en el Me Late era un proyecto, acuérdate que no era full farándula, hasta que le dieron una vuelta. No tenía cimiento económico, era una apuesta”, indicó.

Y agregó que “cuando vi que el prime tomó forma y las condiciones cambiaron, decidí entrar en negociaciones porque sentía que había cambiado económicamente. Yo encontraba que mi trabajo no era mejor ni peor que mis compañeros y pedía una nivelación”.

Sergio expresó que “se acordó que mi contrato terminaba el 1 de enero, y ahí iba a ser la renegociación formal en términos económicos. Llegó el día D, se me hizo una oferta que no me parecía equitativa, entonces dije ‘buena onda, pero hay que dignificar el trabajo de uno”.

Luego, contó que “yo siempre le digo a Daniel que trabajo, que me preocupo de ayudar al programa y ganarme la plata, entonces me parece que debe haber una equidad en términos salariales. No hubo segunda propuesta, y ahí dije que si no se puede, está bien, pero no puedo participar de ambos programas, decido dar un paso al costado del Me Late de la tarde”.

Entonces, Valencia le preguntó cómo había quedado su relación con Fuenzalida tras esto. “Yo no estoy enojado con Daniel, simplemente me pareció que no era una buena oferta y tomé la decisión”, señaló.

Junto a esto, mencionó que “yo sigo considerándolo un amigo. Me imagino que siente lo mismo, no de los que nos visitamos todos los días en la casa, y lo somos porque ambos hemos estado en momentos importantes como ser humanos. Es una historia que no viviría con otra persona, y lo que he vivido con él es muy fuerte. No tengo mala onda con él, es un tema de lucas nomás”.

De esta forma, Sergio Rojas confesó qué pasó tras su despedida de Me Late y qué es lo que se viene para él el 2022, aclarando que, por ahora, se quedaría sólo con el proyecto farandulero prime de TV+.