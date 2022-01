Monserrat Álvarez frenó a Javier Olivares por sus dichos sobre la delincuencia en nuestro país: “Hay que estar en Chile”

Hace unos días Javier Olivares realizó un polémico tuiteo respecto al turismo en Chile. Uno que no le pareció para nada a Monserrat Álvarez.

Por eso, la conductora abordó la situación en Contigo en la Mañana. Y ahí repasó los dichos del periodista que vive en Estados Unidos.

Esto porque éste señaló en su cuenta de Twitter que si los extranjeros querían visitar nuestro país tenían que venir “preparados”, junto a una imagen de una familia con varias armas en sus manos.

“País de delincuencia desatada, narcotráfico, menudeo, sicariato, ingobernabilidad y políticos ineptos. Flor de destino para sus vacaciones”, lanzó en el mismo posteó.

🇨🇱Si decide visitar #Chile en familia vaya preparado. pic.twitter.com/47CjRNlgaa — Javier Olivares A (@JavierOlivares) January 10, 2022

Monserrat Álvarez contra Javier Olivares

Por eso, la conductora del matinal de CHV desmenuzó estos dichos en la jornada de miércoles del programa.

Y ahí manifestó que el posteo de Olivares eran “bastante discutible. No sé si uno podría decir que Chile no es flor de destino”.

Entonces, agregó que “sigue siendo un país muy importante turísticamente. Un país bastante más seguro que otros para visitar, hasta en temas de coronavirus podríamos decir que es un país mejor que otros para venir de vacaciones”.

Luego, indicó que “hay que estar en Chile para entender que muchas estas situaciones pasan. Sí hay un aumento de la violencia en los delitos, en los asesinatos, pero no sé si podemos hablar de Chile de esta manera como lo hizo Javier Olivares”.

Finalmente, Monserrat Álvarez también desestimó la imagen usada por el reporteo. “En Chile no se puede portar armas en la vía pública, que si usted viene de vacaciones no puede traer un arma. Así que si quiere venir a Chile no venga preparado como cree que hay que prepararse Javier Olivares. Aquí, aunque no lo parezca, no se puede portar armas en la vía pública. Excepto, la PDI”, cerró.