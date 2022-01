Me Late pierde a uno de sus históricos integrantes: Sergio Rojas no sigue en el programa

Fue el terremoto farandulero de la tarde: Sergio Rojas, histórico miembro del programa Me Late, no sigue en el programa.

El periodista lo anunció en sus redes sociales, donde indicó que “me han preguntado por qué no he estado en el Me Late, creo que el lugar para hablarlo es el live que tengo los días domingo. Es mi casa, es mi lugar, estoy con un amigo que es el Hugo”.

Rojas anunció así que revelará las razones de su alejamiento el domingo, en su espacio de Instagram Qué te lo Digo.

“Sé que tienen muchas interrogantes, muchas preguntas. Lo único que les puedo decir es que estoy trabajando en las mañanas en una empresa familiar”, señaló.

Rojas no va más en Me Late

Así, el periodista manifestó, en un registro recogido por el sitio Mira lo que Hizo, que “siempre estaré donde yo quiera estar y donde también quieran que esté, eso es algo súper importante. Obvio que les voy a contar, siempre ha sido mi tónica desde la transparencia pero el domingo en mi live”.

En tanto, mientras esto pasaba, en el mismo programa al aire Daniel Fuenzalida confirmaba la decisión que alejaría al reportero de sus filas.

“Sergio Rojas no va a estar en el Me Late tarde, pero sí nos va a acompañar en el Me Late Prime… no hay ninguna mala onda, ningún roce, ninguna pelea, así que vamos a estar con Sergio en las noches”, aclaró.

Y expresó que “cuando partimos en 2014 jamás imaginamos dónde íbamos a llegar, por lo tanto es muy importante para nosotros que se sigan sumando, acá no se ha ido nadie ni se ha echado a nadie, sino que se siguen sumando periodistas, personas que quieren pertenecer a esta familia de Me Late y que obviamente no le podemos cerrar las puertas”.

De esta forma, la salida de Sergio Rojas de Me Late sería netamente por temas de acuerdos económicos, dejando claro además que no habría más que un tema de renovación del panel de cara al 2022.