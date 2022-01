Mujer viral de Maitencillo habló en el Mucho Gusto: “Si hubiera tenido un látigo les hubiera pegado”

Es el viral del momento. El reclamo de una mujer en Maitencillo se multiplicó rápidamente en las redes sociales.

Es que Bernardita no aguantó el ruido que generaba un restaurante ubicado cerca de su residencia playera, por lo que partió a reclamarles.

“Esto era un santuario y todo se derrumbó… es como el calentamiento global… yo soy la hueona pegada de mi casa… la mierda de ustedes que no habían venido a ver el mar tan cerca; no se de dónde vienen: de Algarrobo, Llolleo, no sé dónde mierda vienen; del campo, de donde chucha vengan, pero váyanse a la chucha, váyanse más para allá, la hueá me carga, vayan a Cachagua, Zapallar… váyanse a la mierda, que lo pasen como el pi**”, les gritó.

Un video que de inmediato se masificó en redes sociales y generó de todo, desde duras críticas hasta divertidos memes.

La defensa de la mujer de Maitencillo

Así, y tras convertirse en Trending Topic, Bernardita decidió hacer sus descargos en el matinal Mucho Gusto.

“Me descontextualizaron lo que pasó, porque yo he ido mil veces, y toda mi familia ha ido a hablar con él (dueño local) y el alcalde, esto viene de hace mucho tiempo en realidad”, dijo de entrada.

Y agregó que “nosotros vamos a Maitencillo hace 60 años, y somos una familia que veraneamos todos juntos, somos puros primos, y siempre hemos tenido tranquilidad”.

La mujer manifestó que “ahí donde está este restorán había un bosque, entonces de repente comienzan a cortar los árboles diciendo que iban a poner un kiosco para vender unos cafés, entonces este kiosquito se convirtió en el Estadio Nacional”.

Bernardita expresó que “estuvimos mucho tiempo peleando con el dueño anterior, quien era un prepotente y pesado, le daba lo mismo, y todo terminaba en la playa al frente de la casa de nosotros con carrete” y que “este año supimos que iba a comenzar esta cosa, yo fui en diciembre a hablar con él y le pedí que se ubicara, porque estaba todo el día con la radio fuerte. Conversé con él y me empezó a decir puras tonteras, y lo dejé ahí”.

Bernardita, mujer que reclamó a turistas en Maitencillo explicó su reacción: "Es una invasión"

Bernardita, con todo

La mujer de Maitencillo indicó además por qué decidió ir a enfrentar a todos en el lugar. “El otro día fui porque ya era mucho, para empezar está pegado a mi casa, no hay un cortafuego, no tiene los metros correspondientes, se agrandó a la playa donde están los niños y toda la familia, y tú estás con gente tomando ahí, mientras tú estás recluido, es una invasión, no corresponde”, explicó.

Y señaló que “partí al restorán muy enojada, me salí de mis casillas pero no porque quería pelear con la gente, sino que le fui a preguntar (a un trabajador del local) es dónde estaba el dueño, ya que quería hablar con él, pero se escondió”.

Luego, mencionó que “yo traté de explicarle a la gente qué me pasaba a mí, pero estaban tan felices con la orquesta que tenían, la cual estaba desde las 11 de la mañana, (el trabajador) fue un plomo de hecho me empujó, y la gente me empezó a decir que me fuera, me trataron mal, y yo realmente me defendí”.

Finalmente, Bernardita de Maitencillo terminó su intervención todavía furiosa. “Por supuesto no fue la forma, me salí de madres, no era la idea. Te juro por Dios que si hubiera tenido un látigo, les hubiera pegado, porque la verdad fueron porfiados, no se hacen cargo. La forma ensucia el fondo, yo hago mi mea culpa, no correspondía. A mí me da lata por mis niños, todos estos memes”, concluyó.