“Usted es una provocadora”: el áspero intercambio matinal entre José Antonio Neme y Tere Marinovic

Tere Marinovic dio que hablar la tarde del martes, cuando en plena votación en la Convención Constitucional decidió sufragar sin su mascarilla.

La situación fue ampliamente criticada en redes sociales y medios como La Cuarta recogieron declaraciones de la constituyente al respecto.

“Creo que es un conflicto artificial y estéril, y me impacta que este asunto, de tan poca monta, tenga algún nivel de impacto. Por último, mis zapatos merecían más atención que mi mascarilla. Es una afrenta que nadie haya hecho mención de ellos”, manifestó.

Una situación por la que José Antonio Neme la enfrentó en el Mucho Gusto este miércoles en una entrevista donde hablaron de la controversia por el cubreboca.

Neme cuestionó a Marinovic

Así, el periodista partió diciéndole de una “¿por qué miércale no se puso la mascarilla y desató todo ese escándalo ayer? ¿Qué pasó ahí?”.

Tere contestó que “el uso de la mascarilla no es obligatorio, y además hay una cosa de criterio. (El ex Congreso) Es un lugar gigantesco, con unos 20 metros de alto. Hay mucha distancia, en general, se cumplen estándares muchos más exigentes que en un restaurante, por ejemplo”.

Ante esto, Diana Bolocco le replicó que “¿no era más fácil ponerse la mascarilla?”, momento en que la constituyente indicó que “no te puedes imaginar la cantidad de fotos que me mandaron ayer a propósito de otros convencionales sin mascarilla. Debieron haber sido unos 20. Entonces la única persona en titulares soy yo”.

Entonces, Neme la enfrentó. “Usted sabe cuál es mi estilo, yo hablo así, y yo creo que usted es una provocadora, para bien o para mal, la gente que la sigue le gusta eso suyo. Usted es una figura que provoca, para bien o para mal”, le lanzó.

Marinovic respondió muy suelta que “si vamos a llamar ‘provocación’ al hecho de no aceptar estándares con los que no estoy de acuerdo, yo te compro esa definición, pero no es así. No es provocar por provocar (…) Si tú me obligas a autocalificarme, yo te diría más ‘rebelde’ que ‘provocadora’”.

Una situación que molestó a José Antonio Neme, quien volvió a arremeter contra Tere Marinovic y le señaló que “yo creo que hay una cuota de obsesión, pero usted la persigue diariamente. Puede ser que haya una obsesión, pero producto que usted la alimenta todos los días”, cerrando la conversa.