José Antonio Neme pasó gran susto empezando el año: no pudo llegar al Mucho Gusto

No lo pasó nada de bien durante las últimas horas. José Antonio Neme vivió momentos de incertidumbre, que le impidieron llegar hasta el Mucho Gusto.

De hecho, este lunes, en el primer programa del año, ni él ni Diana Bolocco aparecieron en pantalla, haciéndose cargo de la conducción Paulina de Allende-Salazar.

Frente a esto, y mientras avanzaba la mañana, desde el equipo se contactaron con el periodista para saber qué le había pasado.

Y ahí, en medio de esa videollamada, la figura contó el susto que experimentó debido a una particular situación que protagonizó el fin de semana.

Neme y su gran salvada

Así, José Antonio le contó a sus compañeros que “no hice nada para Año Nuevo, poco, poco. A las 12:30 ya estaba durmiendo, pero anoche me dije ‘ay, hace calor, me voy a tirar un chapuzón’, así tipo 6 o 7 de la tarde noche“.

Pero, tras su osada performance veraniega, no se sintió nada de bien, pasándose todos los rollos posibles.

“Yo creo que me enfermé de la guatita como Christell, entonces en la noche me sentía como afiebrado, me tomé la temperatura y tenía un poco temperatura, y altiro uno aplica el protocolo Covid”, señaló.

Y agregó que “llamé altiro y todo porque yo soy súper responsable con eso” y que “pasé el tremendo susto”.

El periodista contó que “me encerré en mi pieza y dije ‘yo no voy a salir de aquí hasta que no tenga un PCR’. Así que vinieron en la mañana, me tomaron el examen al estilo Presidente electo y está negativo“.

Sin embargo, igual José Antonio Neme decidió quedarse en su hogar. “Me dijeron que operara desde mi casa“, explicó apareciendo varias veces de forma telemática.