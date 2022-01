¡Le estaban robando! Periodista tuvo que cortar móvil por trágico hecho en su hogar

Es uno de los primeros virales del 2022. Un periodista tuvo que cortar su despacho en vivo luego de enterarse de una compleja situación en su casa.

Alejandro Pueblas, reportero del medio Crónica TV, estaba despachando desde la calle sobre un perro que se había perdido hace cuatro meses.

En medio de ese reporte, y mientras conversaba con el conductor del espacio para entregarle todos los detalles, el profesional recibió una infeliz noticia.

Un información que lo hizo disculparse al aire y tener que partir raudo a su hogar, dejando su trabajo tirado.

Periodista vivió complejos minutos

“Me acaban de entrar a robar a mi casa, me avisan que me rompieron la ventana de mi casa, yo me tengo que ir del móvil, perdonen”, gritó nervioso Pueblas.

La situación sorprendió a sus compañeros en el estudio, mientras lo veían dejar el micrófono a un lado y desaparecer de pantalla.

“Me están desmantelando la casa”, se le escuchó decir mientras pedía ayuda a los policías en el lugar.

👉 El periodista de Crónica HD, @alepueblasok sufrió un robo en su domicilio mientras estaba trabajando en vivo — Crónica HD (@CronicaTV) December 31, 2021

Momentos más tarde, el mismo medio donde trabajaba el periodista comunicó que efectivamente entraron a su orada, robándole los ahorros de toda su vida. Una pena.