¿Qué le pasó a su cara? Preocupante video de Marc Anthony se viralizó en las redes sociales

El cantante puertorriqueño-estadounidense Marc Anthony se volvió viral recientemente en redes sociales, por un preocupante video. En un reciente concierto, el artista hizo movimientos de mandíbula muy extraños, que no dejaron a nadie indiferente. Sus fanáticos se preocuparon por su estado de salud.

En medio de un show, Marc Anthony fue grabado por uno de sus fanáticos, y tras subir el video a redes sociales, se viralizó. En las imágenes se puede ver al cantante haciendo un extraño movimiento de mandíbula. De inmediato, generó mucha repercusión en redes sociales, de usuarios haciendo teorías al respecto.

Lo cierto es que su aspecto físico también de ve un poco desmejorado, en comparación con las publicaciones que se ven en las fotos que sube en sus redes sociales. Un poco más flaco, con aspecto demacrado y la gesticulación de su boca, generó la preocupación de los fanáticos.

De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar en las redes sociales, y todos, al ver el video, no quedaron indiferentes a la situación de Marc Anthony. Hasta ahora, el cantante no ha dado declaraciones respecto a su condición de salud, ni negado todo lo que dicen sobre él en plataformas como Twitter e Instagram.

Este fue el preocupante video de Marc Anthony que generó polémica en redes sociales:

Vale la pena destacar que la canción que estaba interpretando Marc Anthony en su show era Parecen Viernes, una canción que se convirtió en un éxito desde su estreno, en el 2019, perteneciente al álbum Opus.

Finalmente, es preciso comentar que su nombre completo es Marco Antonio Muñiz Rivera. Además de cantar, también es autor de sus propias canciones. Sus temas musicales van desde la salsa, hasta el bolero, la balada y el pop.

Leer más: “Yo Soy All Stars”: Así celebró su triunfo el imitador de Marc Anthony