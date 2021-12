¿Problemas matrimoniales?: Camila y Evaluna Montaner tuvieron que ir a terapia

Camilo y Evaluna Montaner son una de las parejas más virales de la industria musical latina. Ellos, han ido mostrando la evolución de su relación a través de canciones, sin embargo, ahora también conocemos que no todo ha sido felicidad. También han tenido momentos difíciles, como cualquier relación.

Actualmente, ellos están viviendo una gran etapa de su relación, esperando a su primer hijo juntos: Índigo. Sin embargo, en una reciente publicación en sus redes sociales, confirmaron que pese a ser considerados por sus fanáticos como “la pareja ideal”, también han tenido problemas matrimoniales.

Los artistas Camilo y Evaluna Montaner se casaron luego de cinco años de noviazgo, y también tuvieron problemas de pareja. Así lo dijeron ellos mismos en el podcast En la sala con Evaluna de Amazon. Asimismo, mencionaron las técnicas utilizadas para cuidar su salud mental.

Evaluna Montaner comenzó diciendo al respecto: “Yo tengo una relación con Dios vida. Aparte de eso, siento que es súper importante el acompañamiento psicológico. Es algo que a mí me ha funcionado muchísimo, y a Cami también, es algo que hacemos juntos”.

De acuerdo con esto, también indicó la importancia de la comunicación en la pareja: “Algo que me encanta de ti es que constantemente estás tendiendo puentes a la comunicación de ciertos temas. Entonces, a cada rato me estás diciendo ‘amor, quiero que sepas que está la puerta abierta para que me hables de tal cosa, lo que sea que sientas me lo puedes decir sin juzgarte’”, le dijo la venezolana. Y Camilo, por su parte añadió: “Es muy importante hacer cierto tipo de preguntas y hacer puentes”.

El hijo de Camilo y Evaluna Montaner y la tecnología

En otro momento del video, Evaluna Montaner le preguntó a su esposo: “¿Cómo debería ser la relación de nuestros hijos con la tecnología?” a lo que respondió Camilo dijo que no quisiera que tuvieran acceso a aparatos tecnológicos al menos los primeros cuatro años de vida: “No quisiera tanto que ellos tuvieran independencia con eso, y si la van a tener, que sea siempre en compañía de nosotros. Por ejemplo, un niño muy chiquito no entiende los estímulos que está viendo y que van mucho más allá de su imaginación y se las atrofia un poquito”.

A continuación puedes visualizar el capítulo donde la pareja habla de su vida privada:

