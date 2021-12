Cristián Riquelme vivió incómodo momento con famosa en ¿Quién es la Máscara?: “¡Déjame tranquila!”

La noche del martes fue la gran final de ¿Quién es la Máscara? Y en ella, Cristián Riquelme quiso lucirse adivinando qué famosos estaban en los últimos corpóreos.

Tal fue el entusiasmo del actor que, incluso, llamó insistentemente a una famosa para preguntarle. Tanto, que ésta se molestó.

Los hechos ocurrieron luego de que el investigador del espacio de Chilevisión no parara de decir que tras Panda, uno de los finalistas, estaba nada menos que Myriam Hernández.

Una mujer a la que el moreno conoce bien, ya que ambos fueron compañeros en el jurado del exitoso Yo Soy, motivo por el cual aseguró varias veces que en el osito se escondía la artista.

Riquelme, catete con Myriam

Así, Cristián no encontró nada mejor, en plena gran final, que mostrar uno de los mensajes y la respuesta que le envió la intérprete de El Hombre que yo Amo.

Y ella le contestó no muy bien. “Cris córtala, no soy el Panda, no sé cuántos mensajes y llamados tengo tuyos”, fue lo primero que se escuchó.

Luego, le dijo “ya déjame tranquila oye, no soy el Panda, estaba durmiendo cabro de miéchica, me despertaste”.

De esta forma, y tras el hilarante momento, Cristián Riquelme tuvo que cambiar su nombre en la gran final de ¿Quién es la Máscara? Y decidió lanzar que Panda era nada menos que Carolina Soto. ¿Le habrá achuntado?