Tras acusaciones de agresión sexual, Chris Noth pierde contrato en importante serie

Recientemente, el actor Chris Noth, reconocido por su personaje de Mr. Big en la serie Sex and the City, fue acusado de agresión sexual. Ahora, se ha conocido que no formará parte de la serie dramática, The Equalizer, hecha por la cadena estadounidense CBS.

Según anunció la cadena CBS y Universal Television, “Chris Noth ya no filmará más episodios de The Equalizer, con efecto inmediato”. El breve comunicado lo emitieron a CNN. Vale la pena destacar que dos mujeres acusaron al actor de agresión sexual a través de un informe publicado en The Hollywood Reporter.

Por su parte, el actor Chris Noth negó las acusaciones. “Las acusaciones contra mí hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días —no siempre significa no—, esa es una línea que no he cruzado. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que estas historias salen a la luz. No sé con certeza por qué están saliendo a la luz ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres”, dijo el intérprete.

Chris Noth en Sex and the City

Hace un par de semanas, HBO Max estrenó la serie And Just Like That, una secuela de Sex and the City, en donde Chris Noth interpretó uno de los personajes recurrentes: Mr. Big. En este contexto, las estrellas y productoras ejecutivas de la serie: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, publicaron un comunicado mediante sus redes sociales, sentando su posición respecto a las acusaciones de su colega.

A través de sus historias de Instagram, escribieron: “Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que se presentaron y compartieron sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello”.