Sergio Chamy ya votó en la segunda vuelta: “Me emociona tanto”

Sergio Chamy, el querido actor detrás del documental nominado a los Oscar 2021, El Agente Top, ejerció su derecho al voto en la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales. Los comicios se celebran este domingo, 19 de diciembre del 2021.

Se trata de la histórica jornada que enfrenta en una segunda vuelta a José Antonio Kast y Gabriel Boric. Uno de ellos dos se convertirá en el próximo Presidente de Chile. Este será el sucesor de Sebastián Piñera en el Palacio de la Moneda.

Por eso, Sergio Chamy no podía dejar de participar en esta segunda vuelta. Esta es una fecha clave que permite la celebración de la democracia y que define -a su vez- el futuro próximo de nuestro país.

De hecho, el actor publicó un emotivo registro fotográfico tras ejercer su derecho al voto en la jornada de este domingo. Para eso, utilizó su cuenta oficial de Instagram, plataforma donde suma más de 189 mil seguidores.

Segunda vuelta: ya votó Sergio Chamy

Según consignó radio Pudahuel, esta es la foto que publicó en la red social Instagram el actor Sergio Chamy, tras ejercer este domingo su derecho al sufragio:

“Desde el año 54 que no me pierdo ninguna elección. Me emociona tanto saber que mi voto contribuye a la designación de un nuevo presidente. Por eso amigos, no dejen de votar, todos somos importantes!!!!!!

Un abrazo y lindo domingo!!!! 🕵🏻‍♂️✌️”, escribió Sergio Chamy en la descripción de su foto.

La postal generó inmediatas reacciones entre sus seguidores de Instagram. Al cierre de esta nota, superaba casi 28 mil “me gusta”. También estaba cerca a alcanzar los 500 comentarios:

“Le amo don Sergio cada día más pintoso!!”, “Abuelito sé que usted es 🌳”. “Por su polera creo q vota con conciencia de clase 🌳🌳🌳😍”. “Así es Don Sergio usted es un ejemplo cuídese mucho me encanta verlo por acá usted es mi ídolo 👏👏👏👏👏😍”. Esos fueron algunos de los comentarios que recibió Sergio Chamy en medio de esta segunda vuelta electoral.