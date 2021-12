¡El talento en la sangre! Shakira presumió el gran talento de su hijo Milan Piqué

La cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué llevan 10 años de relación, siendo fruto su amor sus dos hijos, Sasha y Milan, con quienes publican recurrentes fotografías compartiendo en familia.

Y es que hace un par de días el pequeño Milan se robó todas las miradas en las redes sociales de la artista, tras mostrar sus dotes musicales y por supuesto, el orgullo de su propia madre.

Milan Piqué siguiendo los pasos de su mamá

A través de su cuenta de Instagram la querida colombiana, publicó un video del pequeño de 8 años, mostrando sus habilidades frente al piano, acompañado de un violinista con quien realizan un homenaje musical.

“Este concierto virtual es un pequeño homenaje de Milan a nuestra inolvidable Bela. Quien nos dejó el mejor regalo; El respeto y la devoción por el trabajo propio” escribió la intérprete de Loba.

“Enseñándonos cómo hacer sentir a nuestros niños que aquello que hacen debe ser lo más importante para nosotros!”, agregó Shakira.

Sin embargo, la cantante no agregó mayor información con respecto a Bela, la destinataria del homenaje del cual Milan fue protagonista, proponiendo el asombro de los seguidores de la cantante con su interpretación al piano de: ‘Night of the Tarantella’, ‘The can can’ y ‘Spanish Caballero’.