Mario Desbordes contra Camila Moreno: se indignó por registro donde canta “que se muera Kast y Piñera”

Mario Desbordes se ha convertido en todo un escudero de José Antonio Kast en las últimas horas. Y ahora, se fue contra Camila Moreno.

Es que la cantante participó del acto feminista por Gabriel Boric el pasado miércoles, donde interpretó algunos de sus temas.

Allí, la joven cambió la letra de Quememos el Reino, uno de sus hits, proclamando en su letra “que se muera Kast y Piñera, vamos a quemar el Reino”.

Esta situación se viralizó durante las últimas horas y enfureció al excandidato presidencial de Renovación Nacional.

Desbordes, con todo contra Camila Moreno

Así, el político se desahogó en su cuenta de Twitter. La misma donde el jueves también expresó su furia por quienes celebraban la muerte de Lucía Hiriart.

Y en ella expresó “el odio por delante. ¿Se imaginan si en el cierre de ⁦José Antonio Kast se hubiera cantado lo mismo pero aludiendo al otro candidato? Esto refleja el verdadero fascismo, y no me vengan con que es una expresión artística”.

Luego, compartió otra publicación, donde desde el comando de Boric, Izkia Siches se refirió también al tema.

La jefa de campaña indicó que “son parte de las expresiones del arte. Quizás justamente como el candidato del frente no ha tenido el respaldo ni de la cultura, ni del arte, ni de premios nacionales, ni científicos, quizás no lo comprenden, pero hay distintas expresiones, entre eso artistas plásticos, músicos y otros, que no hay que tomarlo de forma literal”.

Ante esto, Desbordes disparó “que pena q no hayan reconocido el ‘error’. Se han disculpado tantas veces, que una más no hacía diferencia, prefieren justificar lo injustificable. ‘Muera Kast, muera Piñera, vamos a quemar el reino’ es, como no, una ‘expresión de arte’. ¡Se pasó el doble estándar!”.

De esta forma, Mario Desbordes criticó nuevamente al candidato de Apruebo Dignidad y a su gente, incluida Camila Moreno, quien por ahora no se ha referido al tema.