Chris Noth, actor de Sex and the City, acusado de agredir sexualmente a dos mujeres

El actor estadounidense Chris Noth, reconocido por su personaje de Mr. Big en la serie de HBO, Sex and the City, fue acusado de agredir sexualmente a dos mujeres. Las víctimas prefirieron guardar el anonimato, pero denunciaron que los hechos ocurrieron entre los años 2004 y 2015.

El papel más importante de la carrera de Noth fue en la serie Sex and the City, y de hecho, también participó en la secuela recién estrenada And Just Like That. Ahora, ha sido acusado de agredir sexualmente a dos mujeres.

Según reportó el medio especializado, The Hollywood Reporter, las denuncias se hicieron con meses de diferencia y las denunciantes no se conocen entre sí. Según se pudo conocer, una de ellas indica que fue agredida sexualmente en Los Ángeles en el año 2004 y la otra, en Nueva York en 2015.

Los hechos denunciados

La mujer que denunció la agresión sexual en el 2004, explicó que Chris North abusó de ella cuando tenía 22 años, y él 50. Trabajaba para una empresa con la que el actor tenía acuerdos comerciales. “Pasaba por mi escritorio y coqueteaba conmigo. De alguna manera obtuvo mi número del directorio y me dejaba mensajes en mi teléfono del trabajo. Mi jefe me dijo ‘Mr. Big está dejando mensajes en tu buzón de voz'”, señaló.

En este sentido, ese jefe confirmó a The Hollywood Reporter que vio a Chris Noth hablando con la denunciante. En un momento, él la invitó a una piscina en el edificio en el que vivía el actor, y ella fue con una amiga. La excusa era que él le prestaría un libro.

En el relato, Chris Noth consiguió que la joven entrara a su departamento. Al ingresar, él la besó, y ella no rechazó. “Gracias, me voy de vuelta con mi amiga”, dijo después del beso. En ese momento, él la habría agarrado, la tiró contra la cama, y cometió la agresión. “Fue muy doloroso. Gritaba para que parase, pero no lo hizo. Le pedí que al menos se pusiera un condón, pero se rió de mí”, dijo.

Por su parte, la denunciante del año 2015, dijo que trabajó en una discoteca a la que frecuentaba el actor. Ella tenía 25 años y él, 60. Tuvieron una cita, que terminó en el apartamento del actor. Ella intentó rechazarlo recordándole que estaba casado y que tenía un hijo. Tuvieron relaciones sexuales y ella “estaba como llorando mientras sucedía“.

En su relato, indicó que “fui al baño y me puse la falda. Me sentía fatal, totalmente violada”. Vale la pena destacar que ambas denunciantes coincidieron en que los hechos de agresión sexual se produjeron frente a un espejo. Según indicaron, denunciaron este hecho porque se animaron al ver que el actor volvería a trabajar en And Just Like That.

La respuesta de Chris Noth a las acusaciones

El actor Chris Noth, de 67 años, declaró respecto a las denuncias por agresión sexual. “Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas”, dijo el intérprete estadounidense en un comunicado enviado al mismo medio.

Asimismo, indicó que “estas historias podrían ser de hace 30 años o de hace 30 días. No siempre significa no, una línea que nunca he cruzado. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionarse el momento en que estas historias salen a la luz. No sé con certeza por qué salen ahora, pero sí sé esto: No agredí a estas mujeres”.

Por lo pronto, se mantiene el anonimato de las presuntas víctimas, para evitar represalias. Una de ellas es periodista y otra trabaja en la industria del entretenimiento. Se desconoce si las denuncias fueron solo para la opinión pública, o también fueron interpuestas a nivel judicial o policial.