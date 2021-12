“Estaba atrapado”: Ben Affleck culpó a Jennifer Garner de sus adicciones al alcohol

En una reciente entrevista, el actor y director estadounidense, Ben Affleck, declaró que durante su matrimonio con Jennifer Garner, bebía para tolerar la relación. Desde sus afirmaciones, muchos fueron los cuestionamientos ya que culpa a su ex pareja de su adicción al alcohol.

Entrevistado por Howard Stern, Ben Affleck, de 49 años y quien actualmente está en una relación amorosa con Jennifer López, afirmó que “probablemente seguiría bebiendo” si todavía estuviera casado con Jennifer Garner. Los actores estuvieron casados por 10 años.

En este sentido, referente a su matrimonio con Jennifer Garner, Ben Affleck comentó que no era feliz, y eso incrementó su dependencia al alcohol. “Parte de la razón por la que comencé a beber fue porque estaba atrapado”, se justificó el actor.

Según sus declaraciones, Ben Affleck también afirmó: “Estaba como ‘no puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿Qué hago?’ Y lo que hice fue beber una botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, que resultó que esa no era la solución”.

Asimismo, el actual novio de Jennifer López, comentó: “Teníamos un matrimonio que no funcionaba. Lo intentamos porque teníamos hijos. No queríamos que fuera el modelo de matrimonio para los niños. Hicimos lo mejor. Es alguien a quien quiero y respeto, pero con quien no debía seguir casado”.

Pese a todo esto, el actor dijo que terminaron su relación amigablemente. “Sabía que era una buena madre y esperaba que supiera que yo era un buen padre. Tenía que estar sobrio, y lo reconocí”. Ben Affleck y Jennifer Garner estuvieron casados de 2005 a 2015 y tienen tres hijos: Violet de 16, Seraphina de 12 y Samuel, de 9 años.

Fuertes críticas al actor

Las reacciones a los comentarios de Ben Affleck no se hicieron esperar, y fue duramente criticado. Muchos apuntan a que él culpa a su ex esposa por su adicción al alcoholismo. Usuarios en redes sociales han opinado del tema, cuestionando que la problemática y sobre todo, las declaraciones del artista en contra de Jennifer Garner.

Finalmente, vale la pena destacar que actualmente, Ben Affleck está feliz junto a su nueva pareja, Jennifer López, con quien se reencontró este año y apostaron al amor, luego de 19 años de su primer noviazgo.

