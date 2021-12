Zendaya sorprendió con elegante antifaz en premiere de “Spider-Man: No Way Home”

Con una llamativa elección de vestuario apareció Zendaya en la premiere de Spider-Man: No Way Home, película que será estrenada en América Latina el próximo miércoles 15 de diciembre.

La actriz que da vida a Michelle Jones (MJ) en la cinta llegó al evento celebrado en Los Angeles (California, Estados Unidos) con un largo vestido con un escote en una de sus piernas y diseños que emulaban telas de araña.

Esta pieza la acompañó con tacones negros con brillantes y el cabello trenzado con extensiones hasta la altura de sus piernas.

Pero lo anterior no fue lo que más llamó la atención de su outfit. Zendaya además llegó al evento de Spider-Man: No Way Home usando un elegante antifaz negro con mallas cuadriculadas en la zona de los ojos.

En el evento, la actriz de 25 años posó junto a su pareja, Tom Holland, protagonista de la película que da vida al “hombre araña”, quien apostó por un ajustado traje de dos piezas negro.

Hay que señalar que, además de Spider-Man: No Way Home, Zendaya ha trabajado en otros tres proyectos cinematográficos durante este año. Inició 2021 con el estreno de Malcolm & Marie, continuó dando voz a Lola Bunny en la película semianimada Space Jam: A New Legacy, y luego con la cinta de ciencia ficción Dune.