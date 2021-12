Izkia Siches reveló fea mentira de adherentes de Kast: Neme la calificó de “miserable”

Estuvo en un contacto con el Mucho Gusto. Izkia Siches comentó con Diana Bolocco y José Antonio Neme el Debate Anatel del lunes.

Ahí, mientras desmenuzaban el desempeño de Gabriel Boric y José Antonio Kast, la médico reveló impactantes detalles de sus últimos días.

La jefa de campaña de Boric comentó, por ejemplo, el test de drogas que su candidato mostró en el encuentro televisivo, y que surgió luego de los cuestionamientos del postulante de la derecha.

“Nuestro equipo consideró importante responder en torno a ello y hacer un test de droga. Y quiero hacer un llamado transversal. Me parece que es una pésima forma de hacer política. Es el barro más sucio”, indicó.

Y luego, confesó que ella misma ha sido foco de diversas mentiras y ataques de los adherentes del Frente Social Cristiano.

Izkia impactó a Neme y a Bolocco

Así, la expresidenta del Colmed, señaló que “a mí misma me han puesto en duda la paternidad de mi hija. Han dicho que el padre de mi hija es el hermano de Gabriel Boric. ¿Hasta qué nivel están dispuestos? ¿Dañar a una niña de 7 meses? Esta calaña de política le hace mal a nuestro país”.

La acusación dejó en shock a Diana Bolocco, quien manifestó que “ni siquiera puedo calificar lo que me comenta usted. Me parece súper condenable”.

En tanto, y muy serio, Neme calificó el hecho de “miserable”, añadiendo que “el ánimo mío no es jugármela por ninguna candidatura, pero una ve un cruce de situaciones. Quizás no de los candidatos, pero ha sido una campaña bien miserable, donde se ha sacado desde el nazismo, de Hitler, de no sé qué… No es que esté jugando al amarillismo”.

Entonces, Izkia Siches concluyó que “yo lo he pasado muy mal por las agresiones que he recibido por los adherentes y por el propio candidato de al frente… acá es el propio candidato el que ha intentado instalar mentiras, es parte de su estrategia. Esa es la diferencia. Nuestra campaña es la campaña de la esperanza y de no caer en la violencia”.