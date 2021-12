“No podemos seguir con bingos y completadas”: Rodrigo Sepúlveda golpeó la mesa por alto costo de la salud en Chile

Una vez más Rodrigo Sepúlveda ocupó su tribuna en Mega para hacer un llamado a la equidad y justicia en nuestro país. Esta vez respecto a la salud.

Una temática que abordó debido a su participación en la Teletón, donde estuvo las 27 horas como uno de los teletonistas.

Por eso, la figura de Mega se refirió a las difíciles condiciones que enfrentan miles de chilenos por los altos costos de atenciones médicas, que incluso hacen que no puedan acceder a ella.

“La Teletón me dejó muchas cosas lindas, una obra espectacular, para mí fue un placer, y después de eso yo me quedé con muchas cosas en mi mente, en las que pensaba que cuando no te dan soluciones, independientemente del gobierno que esté… es que siento que este país tiene una responsabilidad tremenda con la salud”, partió diciendo, muy serio.

Sepúlveda y su llamado

Así, Rodrigo manifestó que “ustedes no saben la cantidad de personas que me escriben al celular, diciendo que no se pueden operar porque no tienen plata, diciendo que sufren”.

Y agregó que “hay muchos casos de gente que no se puede operar por el solo hecho de faltarle el recurso para financiarlo. Y hablamos de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores”.

El periodista expresó que “no podemos estar haciendo bingos, vendiendo completos, vendiendo pasteles para que las personas se puedan operar. No podemos seguir viviendo así… que la vida de una persona dependa de terceros que le den plata para de esa forma poder financiar una recuperación o una operación o salvar la vida”.

Sepu señaló que “creo que hay una responsabilidad que tenemos como país si es que el Estado no te va a solucionar esto, porque yo hasta el día de hoy veo problemas, veo filas todos los días en los hospitales”.

Finalmente, Rodrigo Sepúlveda comentó que “la pega para Boric y Kast es esto, y si no son capaces de solucionarlo, nosotros tenemos que hacer algo. No sé si una especie de Teletón, no sé… pero tenemos que unirnos como país, para ayudar a esta gente que no puede seguir sufriendo por el solo hecho de no tener recursos. ¡Su vida está en peligro! y eso yo no lo puedo entender y me cuesta mucho asumir esa realidad”.