Nataly Chilet y su reclamo tras eliminación de Masterchef: “Mi salida fue injusta”

Nataly Chilet se convirtió en la última eliminada de Masterchef Celebrity. Una salida que la dejó con un sabor amargo.

Es que la periodista era una de las favoritas del espacio, muy matea y en varias ocasiones había logrado la inmunidad.

Por eso, lo que pasó fue totalmente sorpresivo para la también modelo, que no pudo preparar bien un complejo pulpo.

“Cuando vi que apareció el pulpo sentí que estaba pedida, que había llegado mi momento”, relató Chilet a ADN.cl.

Y agregó que “mi salida fue injusta, muy injusta, cómo después de ganar la primera y única piocha de inmunidad, ganar la mayoría de los platos gracias al público y al jurado, pero justo me tocó lo único que no puedo comer, el pulpo…”.

El platillo que lapidó a Chilet

Chilet comentó que esta desventaja se debía a que es alérgica al octópodo, lo que hizo aún más difícil que pudiese rendir como siempre.

“Soy alérgica al comerlo, no tengo problemas de manipularlo. Pero siempre es fundamental para poder hacer una buena preparación ir probando”, explicó.

-¿Sabían en el programa que usted era alérgica?

-Había salido en la prensa que yo era alérgica al pulpo antes de que yo viajara a MasterChef.

-Planteaste que sentiste que fue un tanto injusta la cosa…

-Sí, dije que era injusto porque precisamente en el desafío de eliminación me toca pulpo. Quizás si no me toca algo que me da alergia hubiese sido distinto, pero el juego es así.

-¿Con qué sensación te quedaste?

El programa fue una buena experiencia y estoy contenta con todo lo que viví. Según los chef me fui con un buen plato, así que me quedo con eso.

De esta forma, Nataly Chilet relató su salida del programa de Canal 13. ¿Podría haber ganado si no le hubiese tocado este complicado platillo? Nunca lo sabremos.