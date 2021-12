Ricardo Montaner le hizo especial petición a Don Francisco: animador se complicó en el Teatro

Ricardo Montaner no pudo llegar al cierre de la Teletón. Sin embargo, igual hizo un contacto con la cruzada de forma telemática.

Una donde explicó qué había pasado con su vuelo y por qué no logró subirse a él, pese a estar más que confirmado en la clausura.

“Anoche fui al aeropuerto a subirme al avión, lamentablemente cancelaron el vuelo… nos llamaron de la producción de la Teletón que ya no valía la pena”, indicó.

Luego, el cantante interrogó a Don Francisco respecto a sus declaraciones sobre que ésta sería su última Teletón. Y ahí, lo puso en aprietos.

Montaner y su interrogante a Don Francisco

Entonces, el artista le lanzó a Mario Kreutzberger “alguien me dijo que ésta era tu última Teletón. Entonces, yo quiero saber si eso es cierto”.

El animador le respondió que sí, que era la última que iba a liderar de esta manera, minuto en que el intérprete le pidió un favor.

“Te quiero pedir un favor, como yo no pude llegar, y yo he estado tantas veces en la Teletón, te quiero pedir que éste no sea tu último año, que lo postergues”, soltó.

Y añadió que “así yo el próximo año puedo estar en persona y así el próximo año es tu última Teletón, si es que lo quieres decidir, y yo voy a estar ahí contigo”.

Mario contestó complicado que “yo siempre voy a estar, no en la misma posición, como tú sabes los tiempos han cambiado”, tratando de salir del tema rápidamente.

De esta forma, Ricardo Montaner complicó a Don Francisco con su petición. ¿Será que el animador posterga su retiro un año más?