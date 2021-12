“No fui convocada”: Fran García-Huidobro contó por qué no estará en Teletón 2021

La actriz y conductora nacional, Fran García-Huidobro reveló recientemente a través de sus redes sociales que no la consideraron para participar en la Teletón 2021. Al inicio de la transmisión de la cruzada solidaria, la animadora comenzó su programa Cómplices, transmitido por su cuenta de Instagram. Desde allí, habló del tema.

En este sentido, Fran García-Huidobro estuvo junto a la periodista Cecilia Gutiérrez y en medio de su transmisión en vivo hablaron sobre la Teletón 2021. Allí, debatieron quién podría ser el sucesor de Don Francisco, tras el anuncio de que esta sería su última participación en el evento. Rafa Araneda y Cecilia Bolocco surgieron en la charla.

En ese momento, la animadora confesó: “este año no fui convocada”. Así dejó claro a todos sus seguidores que no fue considerada para participar de las “27 horas de amor”. De acuerdo con esto, justificó: “Me parece perfecto, porque cuando estás lleno de rostros solo se genera un desorden, todo se va atrasando, es muy caótico detrás de cámara. Así que mientras menos gente haya haciendo lo que tiene que hacer, me parece perfecto”.

Los inconvenientes de la Teletón 2021:

Por otra parte, la periodista Cecilia Gutiérrez contó los inconvenientes que tuvieron a la hora de la realización del evento: “Tuvieron problemas para traer algunos artistas porque como van cambiando cada un día las normas sanitarias en todos los países, es un riesgo que los artistas internacionales viajen. Por eso las presentaciones de los artistas seguirán siendo telemáticas”.

Finalmente, también se refirieron a la ausencia de Tonka Tomicic. Estará solo de manera remota en esta Teletón 2021. Esto debido a que como no cumple con su esquema completos de vacunas y buscan evitar cualquier anomalía.

Este es el Vivo de Instagram en donde Fran García-Huidobro habló sobre la cruzada solidaria que se celebra este fin de semana en nuestro país: