“¿No le pasa nada con esto?”: Iván Núñez interrogó a Don Francisco por la “transparencia” de la Teletón

Don Francisco visitó por estos días varios canales de TV, en la previa de lo que será la Teletón 2021, el próximo 3 y 4 de diciembre.

El animador fue así a TVN, minuto donde a Iván Núñez le tocó presentarlo. Y ahí, el periodista la preguntó al hueso de los dos temas más polémicos que han cuestionado a la cruzada en los últimos meses.

La figura de las noticias le preguntó al conductor por la “transparencia” de los dineros de la obra solidaria y a la bajada de La Red, quienes no se sumarán a la transmisión.

“Mario, han pasado muchas cosas en Chile. La Teletón no ha estado exenta del ojo crítico de la ciudadanía, pero este año quizás más que otras veces. Es primera que un canal se descuelga de la Teletón y lo hace con crítica. ¿Cómo tomaron ustedes esto de que La Red dijera que mientras no hubiera una señal clara de transparencia ellos no iban a participar? No había ocurrido“, le dijo sin filtro.

La respuesta de Don Francisco

“Primero, tenemos que agradecerle a La Red los 20 y tantos años que ha participado. Es voluntaria la participación. Y si los demás canales han participado es porque la transparencia para los demás canales fue suficiente”, contestó de entrada Mario Kreutzberger.

Y agregó que “la transparencia es total. Tenemos nosotros una página de transparencia que es diaria. Si tú quieres saber hoy día cuántas personas se atendieron en Antofagasta, Iquique, Puerto Montt o Coyhaique, lo vas a ver. Con los costos, con todo lo que se va haciendo”.

Luego, manifestó que “la Teletón siempre fue transparente y siempre va a ser transparente”, minuto en que Núñez arremetió.

“Mario, pero en el plano personal me imagino que no es fácil. Es una crítica por un valor como la transparencia que en el país es muy importante. ¿A usted en lo personal no le pasa nada con esto?”, le indicó.

Entonces, el conductor señaló que “no, porque tengo la consciencia tranquila. Sé que hemos sido absolutamente transparentes y lo más importante es que hemos hecho un trabajo extraordinario”.

La histórica figura de Canal 13 añadió que “lo más importante es que le hemos dado visibilidad a la discapacidad en Chile, que es el 20 por ciento de la población”.

Respecto a la meta de este año, que busca superar los $34.703.593.204, el animador explicó que “en la última Teletón virtual yo dije ‘mira, hay muchas personas que no tienen recursos, pero den si quieren 500 pesos’. Y yo me sorprendí hace muy poco; supe hace 10 o 15 días que mas de 500 mil personas dieron 500 pesos. ¿Y qué significó eso? 100 cirugías”.

Finalmente, Don Francisco mencionó que “¿qué quieren decir? Que el que da mil millones, que el que da 500 o mil pesos puede participar igual, porque este es un evento solidario que no tiene rostro”.