Paul Vásquez confesó estar atravesando difícil momento: “Estoy a punto de perder mi departamento”:

El comediante Paul Vásquez reveló que se encuentra pasando un difícil momento económico, pues, producto de una deuda de dividendos, el también conocido como flaco, estaría próximo a perder su departamento.

De forma específica, el banco le remataría su propiedad avaluada en 120 millones de pesos.

“Estoy a punto de perder un departamento que es fruto de mi esfuerzo, de mi orden y yo lamentablemente nunca fui notificado. Lamentable hacer público algo que no solo yo estoy viviendo, sino que miles de chilenos”, comentó Vásquez, en conversación con CHV Noticias.

Según explicó el ex Dinamita Show, desde 2014 que paga un crédito hipotecario al banco, sin embargo, debido a que estaba arrendando dicho lugar, no se percató sobre la existencia de una carta en la que se le informaba sobre el remate, que se realizará el próximo 2 de diciembre.

“Yo reconozco mi deuda y quiero pagar“, indicó Paul.

Durante la misma transmisión del programa, el gerente de Problemas.cl, Eduardo Arévalo, explicó que “a Paul Vásquez, en este momento, le están rematando el departamento. El remate es el día 2 de diciembre“.

“Hay que asociarle dos créditos de consumo que él había pedido para poder seguir subsistiendo, y el banco inició una demanda, la notificaron por cédula y dejaron el documento en el condominio donde está el departamento” explicó a su vez, el abogado de Paul Vásquez.

Además, el defensor del comediante sumó que “supuestamente la practicaron en el mes de julio y nosotros nos enteramos recién, hace dos o tres días atrás. Hay un vicio en la notificación. Es decir, está dentro de lo que dice la ley, pero no hay ninguna constancia que a él le llegaron las copias”.

Desde el Banco involucrado, aclararon que no se pueden hacer comentarios sobre situaciones particulares de clientes, sin embargo, hicieron hincapié en que se realizaron los procedimientos de acuerdo a la normativa.

“Reconozco mi deuda y siempre la voy a reconocer, pero nunca me he hecho el ‘larry’ para no pagar. Es lamentable estar en esta situación. Yo reconozco mi deuda, quiero pagar“, sentenció Vásquez.

Finalmente, el humorista explicó que interpuso una medida judicial para anular el remate y así poder vender su departamento, para así, poder pagar sus deudas.