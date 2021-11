“Voto y poto”: La insólita reflexión de Sigrid Alegría en las Elecciones 2021

Sigrid Alegría compartió en sus redes sociales una insólita y creativa reflexión sobre las votaciones de este domingo.

Para ello, la actriz de 47 años usó su cuenta de Instagram en donde publicó un mensaje dedicado a quienes irán a votar en estas Elecciones 2021.

“Poto y voto son palabras distintas, que suenan parecidas y son similares”, comenzó el texto que se viralizó rápidamente en redes sociales.

“Tanto el voto como el poto no deben entregarse a cualquiera, hay que entregarlo a quien lo merece realmente, quien se ha ganado nuestra confianza, nuestro cariño. El voto y el poto se deben cuidar, no entregarlo al más simpático, al más bonito, al más mino, o al que todos siguen”, añadió en su particular comparación.

“El voto y el poto no te lo pueden quitar, ni obligar a usarlo como tu no quieres, eres libre de usar tu poto y tu voto como quieras…”, continuó la actriz que ambientó la publicación con la canción Use Me (Úsame) de Bill Withers.

“Por último, recuerda siempre que tu voto y tu poto pueden dejar la tremenda cag… Por eso, ojo donde pone la raya”, finalizó el texto que se popularizó en la red social que suma más de 772 mil seguidores.

Hay que recordar que este domingo se están llevado a cabo las elecciones presidenciales, de diputados, de senadores y consejeros regionales, las que se extenderán desde las 8:00 horas hasta las 18:00 horas de esta jornada en todo el país.