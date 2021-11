“No me interesa”: Denisse Malebrán respondió a críticas por sus comentarios políticos

Previo a las Elecciones Presidenciales 2021, Denisse Malebrán emitió opiniones políticas que no fueron del agrado de todos sus seguidores en redes sociales. La cantante usó su libertar de expresión para hablar de sus preferencias, y recibió críticas por eso.

En este sentido, cansada de las críticas de quienes opinan sobre su decisión política, la artista y ex participante de The Covers, Denisse Malebrán, publicó un fuerte comunicado a través de sus redes sociales. En sus historias de Instagram, la cantante fue en contra de quienes la criticaron.

Vale la pena recordar que lo que había compartido la cantante de Saiko, fue una noticia relacionada con el candidato a las Elecciones Presidenciales 2021, Gabriel Boric. Luego de esto, Denisse Malebrán tuvo que salir a aclarar todo a través de sus historias de Instagram.

Denisse Malebrán respondió a las críticas

La cantante comenzó diciendo al respecto: “Cuando yo subo algo es para destacarlo, no necesito que me den su opinión política. Ni que me empiecen a enviar cosas que piensan ustedes porque no me interesa”. Luego, continuó expresándose: “Está bien que voten, pero yo no les he pedido su opinión y no tratan de convencer a cambiar la mía”, finalizó.

De esta manera, la ex participante de The Covers, dio por concluida esta reciente polémica que se desató tras la publicación que compartió y fue criticada entre sus seguidores. Vale la pena destacar que Denisse Alejandra Malebrán Soto es el nombre completo de la artista. Ella es compositora, música y cantante chilena, conocida por ser vocalista del grupo Saiko y además tener su carrera solista.

Elecciones Presidenciales 2021

Este domingo 21 de noviembre se están llevan a cabo las Elecciones Presidenciales 2021, en donde los chilenos tenemos la oportunidad de votar no solo por el presidente de los próximo cuatro años. También se eligen diputados, consejeros regionales y senadores en el caso de algunas regiones.