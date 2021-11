Eugenia Lemos reveló por qué rechazó entrar a programas de cocina: “Tres llamados tuve”

No quiso participar. Eugenia Lemos reveló por qué le dijo que no a Masterchef Celebrity y a El Discípulo del Chef.

Resulta que a la argentina la tentaron para ambos programas. Sin embargo, le contó a Francisca García-Huidobro en un Live por qué los rechazó.

“Yo he dejado contratos en tele por priorizar las redes… Más allá de que tengo una veta súper empresaria y soy buena comercializando… A mí lo que me pasó con las redes es que me dan mucha libertad”, explicó de entrada.

Y agregó que “puedo hacer lo que me apasiona. En cambio, en la televisión, una tiene que estar esperando que justo caiga esa oportunidad que estás esperando. No todos los proyectos son lo que uno quiere o el perfil que uno quiere o lo que te acomoda. Eso es real”.

Eugenia Lemos y su no rotundo

Entonces, Euge ahondó en qué había pasado con los dos exitosos programas de cocina. “Este año pasó, este año me pasó. Tres llamados tuve. En marzo, en junio y ahora hace poquito de contenidos de cocina”, dijo.

La trasandina expresó que “todo bien, pero yo odio la cocina… Dije no. Capaz que trabajo más”.

Y manifestó que “las dos producciones que me llamaron muy buena onda. Pero sinceramente… Es que no cocino ni en mi casa. Y yo soy muy fiel a hacer cosas que me apasionen”.

De esta forma, Eugenia Lemos dejó claro que no le gustaba nada aquello de preparar platillos ni tampoco prestarse para ser evaluada por jueces. ¿Buena o mala decisión?