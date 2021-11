Carlos Pinto y la tensa conversación con nuevo inculpado en Mea Culpa: “He sentido pocas veces la violencia de un entrevistado”

No será un episodio fácil. Y no sólo porque Mea Culpa presentará una vez más un complejo caso en pantalla, sino porque hasta su conductor, Carlos Pinto, vivió una difícil situación en su grabación.

La historia de este jueves abordará el crimen organizado por una menor de edad y que involucra a miembros del denominado “coro de la leche”.

Un caso donde el periodista logró entrevistar al principal protagonista de la historia, no sin terminar muy impactado.

“Disculpen lo misterioso que soy, pero no tiene ninguna gracia que les cuente el final del cuento, pero yo he sentido pocas veces la violencia cercana de un entrevistado o ponderar lo que ese entrevistado pudiera hacer si yo me encontrara en una situación distinta a la que estoy como comunicador frente a él”, dijo de entrada el comunicador en el Buenos Días a Todos.

Carlos Pinto y su temor en la cárcel

La figura de TVN comentó, a los miembros del matinal que, por primera vez, se sintió vulnerable en un cara a cara con un acusado.

“Yo estoy como comunicador, entonces hay una distancia y ‘respeto’. Si no la tuviera… y se lo dije a mis compañeros de trabajo cuando estábamos en la cárcel… con un individuo que yo sentí que era tremendamente violento y que nada le costaba tomar una determinación que puede ser violenta para cualquiera”, reveló.

Entonces, Gonzalo Ramírez le preguntó incrédulo si efectivamente había sentido miedo al estar en el lugar.

“Yo me pongo bajo la perspectiva de la empatía hacia las personas y las víctimas de ellos. Y no dudé en decirle que me parecía demasiado violento, y fui insistente en preguntarle si él pensaba en el otro”, confesó.

De esta forma, Carlos Pinto dejó claro que la de este jueves será una conversación complicada e imperdible. ¿La verán?