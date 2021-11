Bolocazzo de Vidal y la nostalgia por Brereton: Los memes que consolaron la dura derrota de La Roja

No fue un buen partido para La Roja. De hecho, varios lo definieron como un desastre, ya que en apenas 15 minutos del primer tiempo contra Ecuador ya teníamos un gol en contra y una tarjeta roja para Arturo Vidal.

Luego, vendrían las lesiones de Alexis Sánchez y Eugenio Mena y el segundo gol, en una noche que, definitivamente fue para el olvido.

Es que los hinchas no entendían qué pasaba con la misma Selección Chilena que nos había devuelto a la vida y nos reilusionó con ir a Qatar 2022.

Por eso, varios extrañaron a Ben Brereton, Charles Aránguiz y a Erick Pulgar, jugadores que no pudieron ser parte de esta fecha, además de buscar consuelo en los memes para pasar el trago amargo de la triste expulsión del King.

Así, los memes que lideraron la noche más triste de La Roja fueron nada menos que los del volante del Inter y su gran patadón al ecuatoriano Félix Torres, donde incluso algunos lo compararon con el recordado Bolocazzo de Cecilia Bolocco en Viña.

Ben Brereton fue otro de los que encabezó los comentarios en redes sociales, donde muchos le dedicaron canciones de Ricky Martin, rogándole que vuelva a La Roja. Otros de los más extrañados fueron Charles Aránguiz y Erick Pulgar, que se perdieron también este partido.

Vuelve, que sin ti la vida se me va vuelve, que me falta el aire si tú no estás #LaRojaxCHV pic.twitter.com/ZxJiFoOaC6

— Saturn 🕸 (@isntsaturn) November 17, 2021