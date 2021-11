¿Más leña al fuego? Neme respondió con ironía a polémica con Irací Hassler: “Estuvo genial”

Es la gran polémica del lunes. La parada de carros de Irací Hassler a José Antonio Neme en el Mucho Gusto se convirtió en lo más comentado en redes sociales.

Es que la alcaldesa visitó el matinal de Mega y aprovechó de encarar al periodista por sus dichos de hace algunas semanas, cuando la emplazó por la línea 7 del metro.

“Irací, mamita, si tú me dices que la Línea 7 va a parar en Torres del Paine o Huilo Huilo, estoy de acuerdo con ella”, dijo el conductor con cierta ironía.

Por eso, la edil le contestó con todo hoy. “Yo no soy tu hija, no soy tu mami, soy Irací, me puedes llamar por mi nombre, o alcaldesa de Santiago, que es el cargo que tengo por elección popular”.

“No soy tu hija, no soy tu mami, soy Irací. Me puedes llamar por mi nombre o Alcaldesa de Santiago, que es el cargo que tengo por elección popular” Que buen parelé de carros de @IraciHassler a @jananeme en #MuchoGustoMega 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/No5NHznfMg — Ignacio 🌳 (@ignxcio) November 15, 2021

Neme enfrentó la polémica en Twitter

Así, la situación generó de todo en Twitter, donde varios criticaron al reportero y aplaudieron las palabras de la alcaldesa.

Por eso, varios aprovecharon y mensajearon a José Antonio en esta red, a lo que la figura de Mega respondió con ironía.

Por ejemplo, un usuario le dijo que era bueno el “parelé de carros”, a lo que el indicó “sí, estuvo genial”, mientras que Larry Moe, el crítico de TV de LUN, le expresó “alivio en Mega: Neme fuera de riesgo vital tras parada de carros de alcaldesa de Santiago. El alta se calcula para el viernes”, y el periodista señaló entre risas “jajajaja yo creo que onda viernes, pero del 2035”.

Jjajajajaja yo creo qué onda viernes pero del 2035 @TheRealLarryMoe 🤷‍♂️ https://t.co/X7SXmEZlCx — Jose Antonio Neme (@jananeme) November 15, 2021

Sin embargo, luego tuiteó en serio: “Recién me reconecto y veo la discusión. Bueno el debate. La alcaldesa Irací Hassler tiene razón. Yo la ofendí y cometí un acto de micromachismo. Lo haré consciente para que no vuelva a pasar. Abrazos”.

Recién me reconecto y veo la discusión. Bueno el debate. La alcaldesa @IraciHassler tiene razón. Yo la ofendí y cometí un acto de micromachismo. Lo haré consciente para que no vuelva a pasar. Abrazos! — Jose Antonio Neme (@jananeme) November 15, 2021

No obstante, minutos más tarde, volvió a tomárselo con humor, compartiendo uno de los memes que le dedicaron.

Mejor meme o mejor meme! 😎 https://t.co/DH7JwjZ6kD — Jose Antonio Neme (@jananeme) November 15, 2021

De esta forma, José Antonio Neme intentó bajarle un poco el perfil a la controversia. Y si bien pidió disculpas, fiel a su estilo trató de tomárselo con andina. ¿Bien o mal?