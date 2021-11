“Algunos dedos medios rotos…”: Cristián de la Fuente celebró las heridas que le dejó su paso por triatlón en Miami

El domingo de Cristián de la Fuente comenzó a las 06:20 de la mañana, momento en el que reveló que se encontraba camino a disputar un nuevo triatlón.

El actor chileno, explicó a través de sus historias de Instagram, que esta instancia era diferente a las veces anteriores en las que había participado de estas dinámicas, pues habían muchas cosas que no tenía con él: su hija Laura, Angélica Castro y su coach.

“Con muchas ganas, un poquito nervioso”, admitió mientras iba conduciendo al lugar, haciendo hincapié momentos más tarde en que había cometido un pequeño, pero importante error: no llevó toalla.

El intérprete destacó que pudo resolver el problema, consiguiéndose una polera, para poder secarse luego de salir del agua y subirse a su bicicleta.

Luego, Cristián se separó de sus seguidores, para retornar con noticias de su gran triunfo: una triatlón más para el podio deportivo.

“Terminamos, una más… Un poquito averiado, por estupideces que hice mal, pero terminamos bien”, dijo, haciendo referencia a algunas heridas que le quedaron en los pies.

“Sufrí, dolió, pero terminamos”, dijo en sus historias el actor nacional.

La foto del triunfo de triatlón y las palabras de Cristián de la Fuente

“Comenzamos el domingo con una carrera más en el cuerpo, una medalla más en el cuello y una experiencia más en el alma” escribió el actor junto a una fotografía en la que aparece junto al reconocimiento.

“Fue un buena carrera porque mejore los tiempos de la última vez… pero fue la más dura. Dura porque estaba SOLO, no estaba esa princesa que he me acompaña en las carreras y me dice “vamos que se puede papá”, no estaba Angélica, mi hermana que me han acompañado en varias carreras ni tampoco mi coach… entonces fue más duro” agregó.

Bajo este contexto, el artista aprovechó de realizar un balance de su desempeño.

“Se me olvidaron algunas cosas, algunos dedos medios rotos, pero Feliz porque cuando las cosas cuestan, cuando duelen y cuando se logran… saben mejor. Eso es la vida… mirar tus miedos a los ojos, y darle con todo!!! Ahora a descansar y nos vemos en @asisebaila_ en la noche por” sentenció.