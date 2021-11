Pedro Engel lanzó sorprendente predicción sobre el futuro de Tonka Tomicic en el fin de Bienvenidos

Fue parte durante varios años de Bienvenidos. Por eso, Pedro Engel no podía estar ausente en la despedida del programa, liderada por Tonka Tomicic.

El astrólogo comenzó recordando sus días como parte del panel. “Fueron para mí unos años muy bonitos y que los guardo en mi corazón (…) me emociona cuando recuerdo todo ese amor y todo ese cariño que fuimos generando en todo el país”, dijo.

Luego, tuvo palabras para la animadora, quien le pidió que rememorara una de sus típicas frases. “Tonkita, la vida es para ser feliz, no huevees más”, lanzó, sacando risas.

Entonces, el tarotista decidió hacer una predicción respecto a su amiga y compañera. Y dejó sorprendidos a todos.

El vaticinio de Pedro Engel para Tonka Tomicic

Engel indicó que “todo es cíclico. Yo vaticino Tonkita, que vamos a volver a estar juntos en un par de años en otro programa tan maravilloso como éste”.

La cara de Tonka fue de impacto y le contestó de una “¿en serio, Pedro? ¿tú ya lo viste? ¡cuenta más!”.

Ante esto, el astrólogo indicó que “yo siempre me he dado cuenta de que los ciclos son de 12 años. Pienso que los matinales van a volver, los matinales de antes, no tan ñoños, no tan así, pero el formato de los matinales yo creo que va a volver porque la gente necesita del calor de hogar…”.

Finalmente, Pedro Engel le manifestó todo su amor a la figura de Canal 13. “Tonkita Tomicic hay una sola en este país y la luz que usted transmite llega a todos los corazones… la vamos a echar mucho de menos y va a hacer mucha falta en la pantalla”, cerró.