“Está reconsiderando”: José Antonio Neme sembró las dudas sobre el futuro de Diana Bolocco en el Mucho Gusto

No llegó al matinal como cada lunes. Diana Bolocco se ausentó del Mucho Gusto y eso generó que José Antonio Neme especulara de inmediato con su salida.

Es que el periodista no dejó pasar la falta de su compañera. Y de una contó qué pasaría con la animadora por estos días.

“¿Saben con quien sí me encontré en el aeropuerto ayer? Con la Diana po. ¿Cuántas vacaciones tiene la Diana?”, dijo de entrada.

Luego agregó, con su habitual ironía que “yo estaba esperando ahí a Franco (Parisi) y pasa ‘hola, chiquillos. Vamos, Cris’ y se fue. No sé a dónde se fue. No sé para dónde y no sé cuando vuelve”.

¿Diana Bolocco dejaría el matinal?

Sin embargo, lo que vino después fue aún más revelador, cuando el periodista dejó entrever que la hermana de Cecilia Bolocco estaría evaluando su futuro en Mega.

“Es que en tiempos de renegociación, viejo, en este canal… La gente que cubre espectáculo, la gente que quiere saber en qué anda Diana, está reconsiderando si quedarse o no en este matinal“, lanzó.

Y manifestó que “la Diana se fue lejos, lejos, lejos… Se fue a meditar. Mira, está pensando su quedarse acá”.

Posteriormente, Neme culpó de esta posible determinación a uno de los productores del espacio. “No sabe si le gusta el programa, no quiere seguir trabajando con César, no quiere hacer menciones. Dice que César la maltrata”, expresó.

De esta forma, José Antonio sembró las dudas respecto a la continuidad de la animadora. Una situación que también abordó con ella hace algunos días, cuando le preguntó directamente en pantalla si iba a renovar o no con la estación de Vicuña Mackenna.

“Estoy en reflexión”, contestó una misteriosa Diana Bolocco, dejando entrever que, en todo caso, yo no soy la única que está en reflexión”. Muy habitual en tiempos de grúa televisiva y fin de año.