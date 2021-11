“Te lo juro que es cierto”: Pato Torres reveló que recibió candente propuesta de mujer de 80 años

Durante la noche del sábado se emitió un nuevo capítulo de Pecados Digitales, programa de Mega animado por Javiera Contador y Yerko Puchento, y que contó con la participación de la abogada Helhue Sukni, la modelo Lisandra Silva y el actor Pato Torres, .

Este último reveló que tras su quiebre con Titi García-Huidobro, se creó una perfil en la aplicación de citas Tinder, y explicó que “fue muy divertida esa tontera“.

“Puse una foto con el torso desnudo, me veía rico, hasta yo me enamoré” bromeó.

Siguiendo con su historia, el intérprete de Englantina Morrison explicó que “pongo mi otro nombre, Waldo Torres, y luego me bajé la edad, puse que tenía 55 años“, considerando que en la actualidad tiene 68.

La propuesta a Pato Torres: “Me llegaban fotos de una mujer”

“Busqué amigas entre 45 y 55, no se demoraron más de 5 minutos, me llegaron 30 invitaciones, todas mujeres de 40 años, pero representaban 80” enfatizó.

Bajo este contexto, Torres contó que “dije esto no era para mí, y me retiré, no me encontré con nadie“.

Para finalizar, el actor confesó que recibió una propuesta de índole sexual, la cual no aceptó. “Me llegaban fotos de una mujer, yo diría de unos 80 años fácil, desnuda entera, te lo juro que es cierto“, sentenció Pato Torres.