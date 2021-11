¡Alerta de bloopers! Adele publicó hilarante compilado de los chascarros del videoclip de Easy On Me

Hace unos días, el silencio de Adele llegó a su fin pues, tras seis años fuera de las pistas, la cantante británica lanzó su nueva canción Easy On Me. Este es el primer sencillo de su nuevo álbum titulado 30, el cual sorprendió y encendió las alarmas de la fanaticada.

Durante esa semana, la artista publicó la noticia a través de sus redes sociales, en la cual expresó que: “He aprendido muchas verdades abrasadoras sobre mí misma en el camino. Me he deshecho de muchas capas, pero también me he cubierto de nuevas”.

Durante el pasado jueves, la cantante aprovechó en su canal oficial de YouTube, para compartir los los bloopers o chascarros de las grabaciones del aclamado videoclip de su recién estrenado tema.

No es sorpresa que la interprete de Someone Like You divierta y deslumbre a todos a su alrededor con su forma de ser, así lo ha demostrado en diversos programas a los que ha sido invitada, como The Ellen DeGeneres Show, o Carpool Karaoke con James Corden.

En el compilado de momentos graciosos, se puede ver cómo la artista se toma con humor algunos errores que en algunas circunstancias, se le salen de las manos y por largo margen.

Cabe destacar que la canción, junto con su respectivo video, fue estrenada en Chile durante la noche del jueves 14 de octubre y ya cuenta con 143 millones de reproducciones en Youtube.

Revisa el compilado de chascarros de Adele en el videoclip de “Easy On Me” a continuación: